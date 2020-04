Roma, Fienga sulle assemblee di Lega: "Si dà un'immagine di contrasto che invece non c'è"

"La Roma vuole finire la stagione". A dettare la linea del club, nell'intervista a Sky Sport, è direttamente l'Amministratore delegato giallorosso Guido Fienga, il quale si sofferma anche sull'Assemblea di Lega di Serie A andata in scena nelle scorse ore: "E' emersa una unità di visione per quanto riguarda la ripresa degli allenamenti e il calcio, io questo lo sottolineo perché molte volte si dà un’immagine faziosa e di contrasto che invece è semplicemente un malintendere un confronto che si ha tra club. C’è stato il confronto, ma la posizione della Lega è unita e compatta ed è quella di lavorare per risolvere i problemi e non per strumentalizzare gli stessi. Risolvere i problemi per essere pronti quando le autorità ci diranno di ripartire e mettere a disposizione della comunità il nostro patrimonio di conoscenze, protocolli e controlli che potrà utilizzare chiunque".