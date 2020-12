Roma, Fienga: "Teniamo all'Europa League. Proveremo a vincerla"

Guido Fienga, amministratore delegato della Roma, ha parlato a Sky Sport dopo il sorteggio dei sedicesimi di finale di Europa League che ha visto i giallorossi pescare i portoghesi del Braga: "Il nostro obiettivo in Europa è sempre lo stesso: far bene e addirittura cercare di vincere. L'anno scorso siamo usciti con l'amaro in bocca, la partita col Siviglia ci ha lasciato tanto rammarico e voglia di fare bene. Lo avete già visto nel primo turno con che attenzione abbiamo affrontato la competizione, per noi è molto importante".