Roma-Fiorentina 2-0, le pagelle: Pedro incanta, Mkhitaryan ispirato. Malissimo i viola

ROMA-FIORENTINA 2-0: 12' Spinazzola, 70' Pedro

ROMA

Mirante 6 - L'unico spettatore presente all'Olimpico. Non viene mai impegnato dalla Fiorentina.

Mancini 7 - Decisivo in una delle rare sortite offensive della Fiorentina con un bell'anticipo su Callejon. Per il resto la sua gara è praticamente perfetta.

Smalling 6 - Torna titolare in serie A. Guida la difesa con esperienza, senza correre particolari rischi.

Ibañez 6 - Sempre attento e preciso, gioca in anticipo ed ha vita facile contro lo sterile attacco viola.

Karsdorp 6,5 - L'uomo che non ti aspetti. Sulla sua fascia è imprendibile. (Dal 73' Bruno Peres S.V)

Veretout 7 - Sempre più todocampista: recupera un'infinità di palloni ed è il primo ad impostare. Da un suo lancio perfetto arriva il raddoppio della Roma. (Dal 90' Kumbulla S.V

Pellegrini 6,5 - Un diesel in mezzo al campo. Parte un po' a rilento, poi col passare dei minuti entra sempre più nel vivo della manovra giallorossa. (Dal 79' Cristante S.V)

Spinazzola 7 - Approfitta di un errore della difesa viola e trova la prima rete stagionale. Una spina nel fianco per la difesa viola con le sue accelerazioni sulla fascia.

Pedro 7 - Quando ha la palla fra i piedi, dà sempre la sensazione di poter far male alla Fiorentina. Cosa che accade, puntuale, nella ripresa, quando finalizza un contropiede perfetto dei giallorossi. (Dal 72' Carles Perez S.V)

Mkhitaryan 7 - L'uomo assist di questa Roma. Dialoga alla perfezione con i compagni di squadra, serve a Pedro un cioccolatino che l'ex Barça deve solo appoggiare in rete.

Džeko 7 - Fa vedere a tutti cosa deve fare una prima punta. Tiene il pallone e permette alla squadra di restare alta, lotta con i centrali della Fiorentina e fa le sponde per i compagni. Partecipa all'azione del raddoppio della Roma Manca solo il gol, merito di uno straordinario Dragowski.

Paulo Fonseca 7 - Se non fosse stato per le parate di Dragowski nel primo tempo, la Roma avrebbe vinto con uno scarto ancora più grande. Il 3-4-2-1 funziona, Pedro e Mkhitaryan si intendono come se giocassero insieme da anni. Ritrova Smalling in difesa, Veretout e Pellegrini formano una coppia straordinaria in mezzo al campo.

FIORENTINA

Dragowski 7 - Nel primo tempo tiene viva la Fiorentina con una serie di parate belle e decisive. Il migliore in campo per distacco.

Quarta 4 - Paga l'inesperienza, deve ancora imparare a conoscere il campionato italiano. Pasticcio nel primo tempo, con la complicità di Milenkovic, dal quale nasce il gol del vantaggio della Roma. Nel finale si prende un rosso diretto per un durissimo intervento su Dzeko.

Milenkovic 5 - Costretto a giocare al centro della difesa vista l'assenza di Pezzella. Non è il suo ruolo e si vede.

Cáceres 5 - Altra partita no per il centrale uruguaiano, in netto calo rispetto allo scorso campionato. La domanda sorge spontanea: non ci sono alternative in panchina?

Lirola 5 - Tanta corsa e niente più. Sbaglia in occasione del primo gol lasciando scappare Spinazzola, sempre in difficoltà in fase difensiva.

Amrabat 5,5 - Sembra un lontano parente del bellissimo giocatore ammirato a Verona. Certo, giocare da regista non aiuta. (Dall'82' Duncan S.V)

Bonaventura 5 - Partita no per l'ex Milan, che non entra mai nel vivo del gioco e non riesce mai a rendersi pericoloso con i suoi classici inserimenti senza palla. (Dal 57' Vlahovic 5,5 - Prova subito la conclusione pochi minuti dopo il suo ingresso. Poi sparisce fra i difensore della Roma)

Castrovilli 6 - Una bella conclusione ad inizio partita. Fra i pochi della Fiorentina a fare qualcosa di buono nel primo tempo. Prende un giallo e viene graziato da Orsato, Iachini lo lascia nello spogliatoio dopo la fine del primo tempo. (Dal 46' Pulgar 5,5 - Entra e si piazza in cabina di regia. Qualche spunto che non cambia l'andamento della sfida.)

Biraghi 5 - Perde nettamente il duello tutto scatti e velocità con Karsdorp.

Ribéry 5,5 - Ci mette tutta la sua classe tutto il suo talento, ma gioca fuori ruolo e Iachini gli chiede compiti che il francese non può svolgere. Nella ripresa cala nettamente di condizione e cerca solo qualche sporadica giocata da fermo. (Dall'82' Cutrone S.V)

Callejon 4,5 - Non è in condizione per fare tutta la fascia, ma non è neanche un attaccante. Non riesce a tenere palla, non fa salire la squadra e quando prova a dialogare con i compagni, sbaglia la misura del passaggio. Serata pessima per l'ex Napoli.(Dal 67' Kouame 6 - Ha uno spunto nel finale che risveglia Mirante dal torpore)

Giuseppe Iachini 4 - Inizia la sfida sempre con il solito 3-5-2 lasciando fuori tutti i suoi attaccanti: davanti la mossa a sorpresa Ribery-Callejon non porta i frutti sperati, anzi. L'inedita coppia d'attacco non riesce a far stare la squadra alta. Amrabat continua a faticare nel ruolo di regista, la difesa senza Pezzella fa acqua da tutte le parti. Commisso ha più volte ribadito la fiducia nel suo tecnico, continuerà a farlo?