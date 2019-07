Roma-Fiorentina, fumata grigia per Veretout. Valutazione da 25 milioni

© foto di Giacomo Morini

Non ha sortito gli effetti sperati l'incontro tra Roma e Fiorentina per Jordan Veretout. La richiesta da parte dei viola, informa Sky, resta non inferiore ai 25 milioni di euro e i giallorossi hanno manifestato l'intenzione di non voler partecipare ad aste. Il centrocampista francese che piace anche al Milan e tutte le piste sembrano aperte in questo momento.