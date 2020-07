Roma-Fiorentina, la moviola de La Gazzetta dello Sport: "Secondo rigore non sta in piedi"

Tante polemiche dopo il secondo calcio di rigore assegnato alla Roma nella sfida di ieri sera contro la Fiorentina. Questa la moviola de La Gazzetta dello Sport: "Due i rigori decretati da Chiffi, entrambi a favore dei giallorossi in Roma-Fiorentina. Il primo è solare per il contatto al 44’ di Lirola con Bruno Peres. All’85’ però il penalty concesso per il fallo di Terracciano su Dzeko non sta in piedi: il pallone colpisce l’arbitro e si accentra propiziando un’azione d’attacco promettente per la Roma senza che il gioco sia fermato pochi istanti prima del contrasto incriminato, errore originale di tutta l’azione. Nel dettaglio poi il bosniaco calcia fuori e il portiere viola in uscita poi finisce su di lui. Non è l’unica svista - ed è un eufemismo - di Chiffi che, tra le altre cose, si era perso il mani appena fuori area di Caceres al 68’".