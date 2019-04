© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Claudio Ranieri cambia la sua Roma in diversi interpreti rispetto a quanto visto col Napoli. A cominciare dalla porta, dove ci sarà Mirante e non Olsen. Out Florenzi e Manolas, nella linea a 4 trovano spazio Santon e Juan Jesus, oltre ovviamente a Fazio e Kolarov. Centrocampo a 3 con Zaniolo e Cristante ai lati di Nzonzi, nel tridente ci sono Kluivert e Perotti a sostegno di Dzeko, con Under out.

La Fiorentina ritrova invece Pezzella al centro della difesa, con lui Vitor Hugo e Milenkovic che torna a destra. A centrocampo c’è Dabo con Gerson avanzato nel tridente con Muriel e Simeone. Ancora out Federico Chiesa, non al meglio dopo il probema fisico accusato in Nazionale.

Queste le formazioni ufficiali della sfida:

Roma (4-3-3): Mirante; Santon, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Zaniolo, Nzonzi, Cristante; Kluivert, Dzeko, Perotti

Fiorentina (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Veretout, Dabo; Gerson, Simeone, Muriel