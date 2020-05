Roma-Fiorentina, possibile scambio di terzini: Biraghi in cambio di Spinazzola o Florenzi

"Scambio" potrebbe essere la parola chiave del prossimo mercato della Roma, a maggior ragione dopo la semestrale pubblicata ieri, come evidenzia Il Messaggero quest'oggi in edicola. Sull'asse Roma-Firenze, in particolare, attenzione ad un'inversione di terzini: Cristiano Biraghi potrebbe arrivare in giallorosso, con uno tra Florenzi e Spinazzola che farebbe il viaggio inverso e sbarcherebbe in viola.