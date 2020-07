Roma, fissato il prezzo di Florenzi: oltre a Viola e Atalanta ora c'è anche il Siviglia

Secondo quanto riportato dal sito della Gazzetta dello Sport, la Roma ha fissato il prezzo per Alessandro Florenzi, giocatore che ha chiuso in questi giorni l'esperienza in prestito al Valencia tornando a tutti gli effetti giallorosso. 10-12 milioni di euro è la richiesta del club di Pallotta per lasciarlo partire, col Siviglia che si è interessato ma anche con Fiorentina e Atalanta pronte a muoversi. Con la Dea potrebbe essere intavolato un discorso con Ibanez per il quale la Roma dovrebbe versare 10 milioni tra parte fissa e bonus per trattenerlo a Trigoria.