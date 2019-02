© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Quale futuro per Nicolò Zaniolo? Come riportato da Rai Sport è stato fissato un vertice a metà marzo a Trigoria fra Monchi e l'agente del ragazzo Claudio Vigorelli. I giallorossi sono pronti e rilanciare per il rinnovo: se l'offerta arriverà a due milioni e mezzo senza bonus, ci sarà la firma sul prolungamento. Resta il dubbio relativo alla clausola rescissoria.