© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervistato da Roma Tv, il laterale della Roma Alessandro Florenzi è tornato a parlare del duro ko di Bologna del passato 23 settembre e del ritiro voluto dalla società: "La gara di Bologna ha rappresentato il punto più basso di questa stagione, non siamo praticamente scesi in campo ed eravamo reduci da altri risultati negativi. Non dobbiamo fare queste figure perché siamo la Roma e dobbiamo dimostrarlo partita dopo partita. Ritiro? Ci è servito per amalgamare il gruppo, per capire cosa non andava. Con il Viktoria Plzen non siamo andati bene, ma poi abbiamo reagito”.