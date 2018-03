Roma, Florenzi a caccia di rivalsa per dimenticare Kharkiv

Fonte: Da Roma

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

E' normale che l'uomo copertina del match di questa sera tra la Roma e lo Shakhtar Donetsk, valida per il ritorno degli ottavi di Champions League, sia per tutti Edin Dzeko. Il bosniaco ha bisogno di segnare e di essere determinante, ma c'è anche un altro uomo che aspetta con ansia l'ora del riscatto. Si tratta di Alessandro Florenzi, che all'andata disputò una partita ben al di sotto dei suoi standard, favorendo il gol del pareggio della squadra di Fonseca. Non solo, all'andata subì talmente tanto l'errore commesso, che Di Francesco fu costretto a toglierlo per evitare di prendere continui capovolgimenti di fronte proprio dal lato destro del campo. Ieri, il tecnico giallorosso lo ha voluto fortemente al suo fianco. Ha scelto un protagonista meno atteso per gli occhi dei tifosi europei per sottolineare la grande fiducia nel 'moschettiere' romanista. "Tutti sappiamo quanto sia importante questa partita - ha dichiarato ieri in conferenza - Io ho grande voglia di rivalsa, come tutta la squadra del resto". Stasera Di Francesco lo metterà di fronte nuovamente ai temibili trequartisti della squadra ucraina, imprevedibili e molto 'umorali' dunque meno comprensibili e leggibili rispetto a un altro tipo di attaccanti. Florenzi però, è apparso sicuro di sé come poche altre volte recentemente. I risultati parlano chiaro: la Roma è tornata, ed ora anche lui vuole dimostrare di essere tornato.