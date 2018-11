Roma, Florenzi: "Abbiamo buttato via due punti per demeriti nostri"

© foto di www.imagephotoagency.it

Il terzino giallorosso Alessandro Florenzi, capitano di serata per la sua Roma ed autore della rete che ha fissato sul definitivo 1-1 il punteggio della sfida contro la Fiorentina, ha così parlato a Sky Sport poco dopo il triplice fischio: "Il messaggio della serata è perché abbiamo buttato due punti per demeriti nostri. Era da tanto che non giocavamo così. Nelle ultime avevamo avuto alti e bassi, oggi abbiamo giocato a calcio per novanta minuti. Il rigore si poteva dare e non dare, gli arbitri fanno il loro mestiere ed accettiamo le decisioni, come abbiamo sempre fatto. Non dobbiamo avere quest'alibi, ma si è vista una buona Roma per tutta la partita. E questo penso sia un bene per tutti. Mi spiace per i tifosi che sono venuti veramente in tanti e hanno fatto sentire il loro calore. Giocando con più cattiveria i risultati arriveranno".