Roma, Florenzi: “Under? Lasciamolo tranquillo. Alisson meraviglioso”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Attraverso il microfono di Premium Sport, Alessandro Florenzi ha parlato dei suoi compagni alla Roma Cengiz Ünder e Alisson. “Mi trovo molto bene con Ünder. Ha avuto un momento che tutti hanno. Se io vado a giocare in Turchia imparo tre parole in tre anni, non è facile venire qui e imparare l’italiano per un ragazzo giovane. Lui - ha detto Florenzi - è stato bravo, io cerco di fare solo del mio, di imparare due-tre parole turche per metterlo a suo agio. Si stanno vedendo i frutti del suo talento, lasciamolo tranquillo perché a noi serve tanto”.

Ti dà sollievo Alisson che tiene al sicuro o sarebbe meglio non impegnarlo? “Cerchiamo di tenerlo non occupato, anche se sappiamo che può fare cose meravigliose e lo sta dimostrando. Speriamo che domani non debba fare tanto”.