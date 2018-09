Roma, Florenzi al 45': "Buon primo tempo, non molliamo"

Risultato parziale: Roma-Chievo 2-0

© foto di www.imagephotoagency.it

Alessandro Florenzi, terzino destro della Roma, ha parlato così durante l’intervallo della sfida contro il Chievo ai microfoni di Dazn: “La gamba ha risposto bene, senza dolore. Abbiamo fatto un buon primo tempo e non dobbiamo mollare come fatto nei minuti finali. Non dobbiamo far rientrare in partita il Chievo”.