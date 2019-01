Roma, Florenzi: "Approcciare la gara con il piede giusto"

Intervenuto ai microfoni di Roma TV, Alessandro Florenzi ha dichiarato: "Come bisogna approcciare la gara? Con il piede giusto, da subito. Sappiamo che loro sono una squadra fisica e partiranno forte dovremmo contrastarli nel miglior modo possibile, cercando di mettere il nostro gioco e le nostre forze in campo - evidenzia Vocegiallorossa.it -. Come contrastare l'Atalanta? Con il nostro gioco, cercando di non metterla troppo sul fisico, giocando le nostre carte e proponendo quello che abbiamo provato in settimana. Sappiamo quali sono i loro pregi e difetti, dobbiamo cercare di mettere in campo una Roma guerriera. Guardando la classifica c'è più pressione? La pressione ce la dobbiamo avere sempre, una gara vale sempre tre punti. Sappiamo che è un momento importante e che fare tre punti oggi sarebbe una grande cosa".