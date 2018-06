Roma-Florenzi appuntamento alla prossima settimana. E spunta il Chelsea

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alessandro Florenzi e la Roma si incontreranno nuovamente nella prossima settimana per cercare di trovare un'intesa sul rinnovo di contratto. Intesa che ancora non è stata trovata nonostante le parti si stiano parlando da diverso tempo. Il calciatore infatti vuole garanzie tecniche legate sia al ruolo da ricoprire sia alla sua titolarità futuro essendo nel pieno della propria carriera e un ingaggio da top player della rosa. Monchi lo considera un giocatore importante, ma ancora non ha presentato la proposta che Florenzi si attende. In questo momento di stasi, riporta Gazzetta.it, è spuntato il Chelsea che starebbe seguendo la vicenda per capire se sarà possibile portare l'esterno giallorosso a Londra. Per ora non risultano offerte ufficiali, ma solo sondaggi attraverso intermediari di mercato, ma se le trattative per il rinnovo dovessero andare per le lungo, o clamorosamente stopparsi, allora il club londinese potrebbe bussare alla porta della Roma con un'offerta concreta.