Roma, Florenzi: "Bravi a riprendere cammino. Domani grande gara"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alessandro Florenzi, esterno della Roma, ha parlato ai microfoni di Premium Sport in vista della sfida di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk.

La partite che state per affrontare definiscono ciò che resta di una stagione? “Non definiscono una stagione ma sappiamo che sarà importante. Non dobbiamo negarlo, sarà una gara importante dove dovremo mettere tutto quello che ha la Roma dentro al campo e cercheremo di portare a casa questa vittoria che sarebbe un bellissimo traguardo per la squadra e per i tifosi”.

C’è anche voglia di rivalsa personale pensando alla tua partita negativa in Ucraina? “Assolutamente sì. Io e tutta la Roma vogliamo fare bene, tutti vincono e tutti perdono, da quelli che giocano a quelli in panchina. Vogliamo fare una grande partita in questo senso”.

Nelle ultime uscite è scattato in voi qualcosa di diverso? Pensi sia tornata la Roma che aveva impressionato a inizio stagione? “Non penso sia mai andata via, l’avevamo un po’ persa. Siamo stati tutti bravi a riprendere il nostro cammino che domani deve solo continuare”.