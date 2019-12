Roma, Florenzi che fa? Ieri ha mancato l'atteso discorso strappalacrime

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Si è svolta come da programmi ieri sera la cena di Natale per i dipendenti della Roma: presenti il direttore sportivo Gianluca Petrachi, il CEO Guido Fienga, il Global Sport Officer Manolo Zubiria, il tecnico Paulo Fonseca e in rappresentanza della squadra il capitano Alessandro Florenzi e il portiere Antonio Mirante. Non è avvenuto però il famoso discorso "strappalacrime" promesso dal terzino giallorosso: solo poche parole per gli auguri, scrive Il Messaggero quest'oggi in edicola, e nessuna certezza riguardo il suo futuro.