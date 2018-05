Roma, Florenzi: "Che rabbia uscire così. VAR? Non ne parliamo, serve"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alessandro Florenzi, terzino della Roma, ha così parlato a Premium Sport dopo l'eliminazione dei giallorossi in semifinale di Champions League contro il Liverpool: "Rimane tanta amarezza perché sto vedendo l'episodio della mano: era rigore e espulsione e magari andavamo 3-2. Fa veramente rabbia uscire così e penso che in queste due semifinali, partendo dal presupposto che sette gol presi in due partite sono tanti, cinque gol li abbiamo regalati noi. Siamo arrabbiati, com'è giusto che sia. Il risultato è brutto per noi: non so se riuscirò mai a rigiocare queste partite per l'accesso alla finale di Champions. Siamo orgogliosi di indossare questa maglia e i nostri tifosi lo sono di noi ma stasera qualcosa ci è mancato. VAR? Non se ne deve parlare, bisogna fare. Con il VAR non so se la finale sarebbe stata Real-Liverpool. Magari l'arbitro non ha personalità per fischiare: con il VAR c'è intervento e si ha la pura verità. La Roma poteva ambire a qualcosa di grande e credo che tutta l'Italia sia orgogliosa di noi. Questo deve essere un punto di partenza e non di arrivo: dobbiamo sempre avere voglia di migliorarci per sognare e vivere partite di questo genere. Cosa ci ha detto Pallotta? A me personalmente ha fatto i complimenti per il secondo tempo, penso li abbia fatti un po' a tutti. E li faccio anche io: abbiamo dato il 130%".