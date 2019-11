© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alessandro Florenzi riflette sul proprio futuro dopo che nelle ultime settimane non ha ottenuto lo spazio che si sarebbe aspettato di avere. Se la situazione non cambierà, il calciatore potrebbe lasciare i giallorossi già a gennaio visto che il suo obiettivo è quello di avere continuità per evitare di perdere il posto in chiave Euro 2020. La Fiorentina ha già avviato i primi contatti per arrivare al suo cartellino, ma anche l'Inter e il Lione starebbero pensando di effettuare una eventuale mossa per il romanista. A riportarlo è Sky Sport.