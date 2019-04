Roma, Florenzi ci crede "Possiamo raggiungere tutti i nostri obiettivi"

© foto di Federico Gaetano

Alessandro Florenzi ha commentato a Roma TV l'1-1 ottenuto contro l'Inter a San Siro: "Abbiamo fatto una buona partita, siamo partiti bene. Abbiamo sofferto solo la loro fisicità all’inizio del secondo tempo, poi la partita si è equilibrata, il pareggio è giusto. Comunque torniamo a casa con un risultato importante, ci dà convinzione. La filosofia di Ranieri? Ci volevano un po’ di partite prima di capirla. Nelle ultime 3 partite abbiamo migliorato il nostro gioco, il risultato si stanno vedendo. Dobbiamo continuare così, con la voglia di non arrendersi e di difendere e attaccare sempre in 11. Più convinzione? C’era anche prima, ma ci sono tante dinamiche che non puoi controllare. Adesso ci stanno riuscendo più cose, El Shaarawy fa un grande gol e la fase difensiva è stata quasi perfetta, il loro gol è merito di una grande azione, potevamo fare meglio. Però abbiamo preso una strada importante, siamo compatti. Se siamo gruppo possiamo raggiungere tutti i nostri obiettivi. L’Inter ci ha messo in difficoltà? Il gol loro si poteva gestire diversamente. Io potevo avere il 50% di possibilità o prendevo Icardi o Perisic, e io in quel momento ho scelto il male maggiore, Icardi. Ma guardiamo le cose buone di oggi, sono state tante, sia in fase offensiva che difensiva. Ripartiamo da qui. Il rigore non fischiato sul mio cross? Non l’ho rivisto, mi sembrava mano. Guida mi ha detto che aveva toccato prima con la testa, dobbiamo ovviamente crederci e accettare la decisione”.