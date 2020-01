© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

C'è Euro2020 nella testa di Alessandro Florenzi e dietro la decisione dell'ormai ex capitano della Roma di accettare il trasferimento al Valencia. Lo riferisce Il Messaggero, che spiega come il laterale abbia detto sì al prestito semestrale per difendere il suo posto nell'elenco dei 23 che il ct Mancini convocherà per l'Europeo itinerante. Difficile farlo, ovviamente, alla corte di Fonseca dove avrebbe trovato poco spazio.