Roma, Florenzi: "CR7 non mi emoziona. Oggi vittoria meritata"

Le parole di Alessandro Florenzi, difensore della Roma, a Sky Sport dopo la vittoria per 0-1 contro il Torino:

Sulla partita:

"Lo sapevamo che il Torino ha grande foga e grande atletismo. Oggi non è stato facile per nessuno, faceva tanto caldo. Siamo riusciti a vincere solo all'ultimo, ma abbiamo creato tanto: abbiamo preso tre pali. Penso che alla fine sia una vittoria meritata".

Kluivert ha cambiato la partita?

"Non lo scopro io lui, è molto giovane e deve ancora lavorare tanto su di lui e su altre cose. Ha fatto la giocata che ha portato al gol di Dzeko ma ha fatto altro. Anche Cristante e Schick che sono entrati hanno dato una mano".

C'è emozione di vedere Ronaldo in A?

"No emozione no, mi emoziono per altre cose nella vita. Mi piace il calcio, vedo la Juve come vedo un'altra partita. Sarà un avversario fortissimo, come lo saranno altre squadre".