Roma, Florenzi da oggi a Trigoria per gli allenamenti ma a Londra si decide il suo futuro

Ieri a Villa Stuart c’è stato un gran via vai. Non solo Pedro per la visita specialista alla spalla, ma anche la troupe televisiva per le riprese della docuserie Sky su Francesco Totti e prima ancora ancora Alessandro Florenzi. L’esterno della Roma è rientrato lunedì dalle vacanze a Ibiza, primo tampone svolto subito a Trigoria e il secondo fatto ieri nella clinica romana. Oggi, invece, riprenderà ad allenarsi a Trigoria così come gli altri calciatori rientrati dai prestiti. Nel frattempo resta in attesa di capire quale sarà il suo futuro. Alessandro, infatti, sarà argomento di discussione nel summit di oggi a Londra tra Fienga e Ryan Friedkin.

Difficile immaginare un futuro ancora insieme perché il rapporto con Fonseca, nonostante sia stato schietto, si è incrinato dopo l’addio per sei mesi al Valencia. Per la Roma una sua eventuale cessione equivarrebbe a una plusvalenza netta essendo un prodotto delle giovanili e sul calciatore restano sempre attenti Atalanta, Fiorentina e Siviglia. Sono poche dunque le possibilità di una sua permanenza e in gran parte sono legate al cambio modulo di Fonseca. Se il portoghese dovesse continuare con la difesa a tre potrebbe pensare di utilizzarlo come quinto a centrocampo, ma nei piani dell’ex Shakhtar c’è di tornare al 4-2-3-1, assetto tattico che gradisce di più e che escluderebbe, ancora una volta, Florenzi.