© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alessandro Florenzi ringrazia i tifosi nel giorno del suo compleanno e commenta il ritorno alla vittoria della squadra di ieri, contro l'Empoli: "Grazie di cuore a tutti per gli auguri. Sento il vostro affetto e mi rende felice. Mi dispiace aver lasciato la squadra in dieci negli ultimi minuti, la cosa più importante è essere tornati a vincere dopo una settimana difficile per tutti noi. FORZA ROMA".