Intervistato da Roma Tv prima della gara col Cagliari, il laterale della Roma Alessandro Florenzi ha parlato così: "Veniamo da alcuni risultati utili che ci stanno dando fiducia, dobbiamo cercare di dare continuità oggi, provando a vincere. C’è la sensazione di riuscire ad arrivare quarti? Sì, quello è il nostro obiettivo, dobbiamo cercare di dare il 120% per raggiungerlo. Difficoltà col Cagliari? Loro stanno bene e si vede dai risultati che stanno ottenendo, dobbiamo mettere in campo qualità e cattiveria per imporre il nostro gioco”.