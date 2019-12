Roma, Florenzi e una tentazione a portata di mano

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alessandro Florenzi dovrà presto prendere una decisione sul proprio futuro per evitare di continuare a vivere questa situazione di equivoco perenne alimentata anche dallo stesso giocatore con qualche dichiarazione. L'esterno romanista ha paura di perdere l'Europeo e per questo, approdare in un club a poco più di 200 chilometri dalla capitale, senza il bisogno di spostare la famiglia e con la possibilità di rilanciarsi e di far risalire anche il prezzo del cartellino in vista dell'estate, potrebbe essere l'ideale e accontenterebbe tutte le parti in causa. A riportarlo è Il Messaggero.