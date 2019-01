Roma, Florenzi: "Emergenza razzismo ma non tutti i tifosi sono così"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nella sua intervista rilasciata a Sportmediaset, il jolly della Roma, Alessandro Florenzi, ha parlato anche del problema legato al razzismo che si è riproposto negli stadi delle squadre di Serie A: "Questa è un'emergenza. Non vorrei mai che mia figlia sentisse questi cori allo stadio, ad esempio. Tutti i tifosi però non sono così, è importante saperlo. La cosa importante è avvicinare le famiglie allo stadio. Non so se sia giusto o meno interrompere la partita, ci sono posizioni discordanti".