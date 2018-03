Roma, Florenzi glissa sul rinnovo: "Penso al presente e non al futuro"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions con lo Shakhtar, il jolly della Roma Alessandro Florenzi è stato interpellato anche sul rinnovo: "Non è la sede adatta per parlarne. Sono abituato a pensare al presente e non a quello che succederà domani. Dobbiamo dare il 100% perché sappiamo quanto vale questa partita, per noi giocatori ma soprattutto per i tifosi. Personalmente so che posso fare meglio, anche perché è una mia prerogativa quella di non fermarmi mai ed avere un punto di arrivo. Nella vita, come nel calcio, non si smette mai di imparare".

