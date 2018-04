Roma, Florenzi: "Godiamoci questa serata, la partita perfetta"

© foto di www.imagephotoagency.it

Alessandro Florenzi ha commentato ai microfoni di Mediaset Premium il successo contro il Barcellona: "Dico la verità, questa sera non hanno fatto nulla per metterci in difficoltà. Abbiamo fatto la partita perfetta, siamo stati tutti bravi dal primo all'ultimo. Li abbiamo messi lì e non li abbiamo fatti giocare da Barcellona. Godiamoci questa serata".

Il nuovo assetto tattico?

"Questo lo deciderà il mister. Dipenderà da che tipo di partita si tratta. Deciderà lui e da quanto fatto stasera dobbiamo far aumentare la credibilità nei suoi confronti".

Il pubblico?

"Ora abbiamo delle partite importanti per prendere la Champions League, mi aspetto di vedere tutta questa gente contro il Genoa, non dico nel derby perchè non c'è bisogno di proclami".

Cosa vi ha detto il mister nell'intervallo?

"Il mister ha detto di continuare quello che stavamo facendo, di stare tranquilli perchè sapevamo che potevamo creare qualcosa di magico, il miracolo. Piano piano è avvenuto e abbiamo portato a casa un risultato che ha fatto la storia di Roma e della Roma. Ora rimettiamoci tutti gli stessi panni e continuiamo così".

Il tuo ruolo è quello di questa sera? Il futuro?

"Sinceramente non ci sto pensando. Io penso sempre ad entrare in campo e dare il 100%. Solo così posso raggiungere grandi traguardi con la Roma che è il mio presente. Il ruolo mi dà più sicurezza avere tre uomini dietro ma sono sempre a disposizione dell'allenatore e non mi tirerò indietro".