Roma, Florenzi: "Gol me lo merito, sono un ragazzo che lavora duro"

Alessandro Florenzi, capitano della Roma, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare del match vinto contro la Juventus: "Il gol me lo sono gustato tanto perché penso che me lo meritavo, penso al singolo per la prima volta. Penso che me lo meritavo perché sono un ragazzo che lavora dalla mattina alla sera. Anche il mio migliore amico, che fa l'elettricista, quando dico vado a lavorare mi prende in giro perché si alza alle 5.00 del mattino. Ma lo dico a chi mi vuole bene lo faccio con passione. Puoi sbagliare, ma anche quando sbagli basta dare tutto".

La Roma può crederci per la Champions League?

"Ovviamente sì, ma se poi sarà quinto o sesto dobbiamo avere il coraggio di dire che questa non è stata l'annata della Roma. I primi ad essere delusi siamo noi, ma dobbiamo buttarci tutto alle spalle e goderci la vittoria. Faccio un saluto alle mie figlie, avevo promesso di fare Spiderman".