Roma, Florenzi ha ancora dubbi: Fiorentina si defila, Cagliari avanti

Alessandro Florenzi continua ad avere dubbi in merito al proprio futuro. Il capitano giallorosso, scrive la Gazzetta dello Sport, è combattuto fra il restara a Roma con la possibilità di giocare poco quanto in questo avvio di stagione o trasferirsi in prestito per il resto della stagione. Una soluzione, quest'ultima, che troverebbe il gradimento del ct Roberto Mancini, che garantisce un posto al 24 giallorosso solo se troverà continuità di impiego nella seconda parte di stagione.

Le squadre interessate - La Fiorentina, per la rosea, si sta tirando indietro con l'idea di valorizzare Pol Lirola. Restano così la Sampdoria e il Cagliari, con lo stesso Florenzi che a quel punto preferirebbe la società isolana per avere la possibilità di giocarsi l'accesso in Champions.