Roma, Florenzi ha l'accordo col Valencia per prolungare la stagione. E pensa al futuro

Alessandro Florenzi resta al Valencia. Per ora, mentre il futuro è tutto da scrivere. Secondo quanto riferito da Sky, il duttile laterale, in prestito dalla Roma, avrebbe già trovato l’accordo con il club iberico per concludere la stagione, prolungando il prestito fino al 31 agosto. Un passaggio indispensabile, dato che in tutte queste trattative, oltre all’intesa tra i rispettivi club, sarà necessario anche l’ok del giocatore interessato. Contestualmente, Florenzi avrebbe parlato con la Roma di un suo futuro ancora lontano dalla Capitale: in Spagna ci pensa il Valencia, ma c’è anche al Siviglia. In Italia, potrebbe tornare d’attualità l’interessamento di Atalanta e Fiorentina, che già a gennaio ci avevano provato, senza fortune per la volontà di Florenzi di non affrontare la Roma. Che però potrebbe cambiare.