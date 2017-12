Roma, Florenzi: "Il ko dell'Inter ci dà uno spunto in più per fare bene"

© foto di Federico Gaetano

Alessandro Florenzi, difensore della Roma, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro il Cagliari: "L'intesa con Schick è buona, anche perchè lui è forte. Spero non ci voglia molto tempo per trovare il giusto amalgama, ma in generale dobbiamo funzionare a livello di squadra e non solo noi due. Succede alle volte di non fare gol o di avere sfortuna, sono quei centimetri che possono cambiare una partita. Non parlerei di crisi, cercheremo di vincere questa sera. La sconfitta dell'Inter - prosegue - ci dà uno spunto in più, ma noi dobbiamo fare la corsa su noi stessi: dovremo fare bene da qui alla fine. Telethon? Sarà una serata importante per noi, io sono ambasciatore ed esprimo tutta la mia solidarietà verso questa società che fa del bene".