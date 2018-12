Roma, Florenzi: "In questo momento gira tutto storto"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'esterno della Roma Alessandro Florenzi dopo la sconfitta contro il Viktoria Plzen ha parlato ai microfoni della tv ufficiale giallorossa analizzando il periodo: "In questo momento sembra girare tutto storto, è sotto gli occhi di tutti che stiamo facendo risultati non all'altezza della Roma. Anche se non serviva una vittoria, dovevamo vincere per noi, per riprenderci. Non ci siamo riusciti. Come ho detto prima difendo assolutamente tutti i miei compagni, metto la mano sul fuoco che stiamo dando tutti il 100%.- continua Florenzi come riporta Vocegiallorossa.it - Poche certezze? Certo, anche inconsciamente. Dobbiamo essere gente tosta adesso, gente che ha coraggio, personalità come ha detto Manolas. Dobbiamo fare meglio rispetto a stasera, concordo con Kostas nel fatto che per giocare nella Roma ci vuole tanto coraggio".