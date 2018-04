Roma, Florenzi: "La Fiorentina è la squadra più in forma del campionato"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alessandro Florenzi, terzino della Roma, ha parlato a Premium Sport prima della partita contro la Fiorentina: "Non li sottovalutiamo: vengono da 5 vittorie di fila e i numeri ci dicono che sono la squadra più in forma del campionato. Ribaltarla con il Barcellona? Non dobbiamo darci mai per battuti in questo gioco".