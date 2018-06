Roma-Florenzi, la prossima settimana l'incontro per il rinnovo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un contratto in scadenza con la Roma il 30 giugno del 2019 e un accordo tra le parti che ancora non c’è: quale sarà il futuro di Alessandro Florenzi? La settimana prossima ci sarà un nuovo contatto tra l’agente del calciatore, Alessandro Lucci, e la dirigenza della Roma: argomento principale sarà proprio legato al rinnovo, con le parti al lavoro per provare a raggiungere un’intesa per proseguire insieme.