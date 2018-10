© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alessandro Florenzi, laterale della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky alla vigilia della sfida di Champions League contro il Viktoria Plzen: "Non vogliamo più ricadere nei risultati negativi di inizio stagione, quella di domani sarà una gara davvero molto importante. Serve continuità di risultati, vogliamo tornare alla vittoria in Champions e proseguire questo bel cammino".

Le semifinali della passata stagione danno autorevolezza alla Roma?

"Sicuramente, ma tante altre squadre verranno qui col piglio di fare la grande partita con la grande squadra. Servirà sempre il giusto atteggiamento, vogliamo portare a casa un risultato importante".

Hai litigato con Dzeko?

"Purtroppo ci sono persone che alle volte devono scrivere, alle volte in maniera giusta ed altre volte in modo sbagliato. Per fortuna questa volta era sbagliata, anche perché se litigo con lui ci rimetto io... Scherzi a parte, non c'è stato nulla, sono amico con lui anche fuori dal campo".