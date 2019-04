© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alessandro Florenzi, esterno della Roma, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Cagliari: "Loro stanno bene, sarà difficile. Verranno qua per fare una partita importante, noi metteremo in campo cattiveria e orgoglio per portare a casa la vittoria".

Come hai visto Pastore? "Ha avuto un po' di problemi fisici, ma che ha superato la grande. Si è messo a disposizione, tutti sanno quali sono le sue qualità. Speriamo che le faccia vedere a tutti".

Come si ferma Pavoletti? "Abbiamo visto molti video su di lui. Avremo grande lavoro da fare sulle corsie esterne, cercheremo di far fare meno cross possibili".