Roma, Florenzi: "Mi sento sempre meglio, pronto ad aiutare la squadra"

Ritorno in campo per Alessandro Florenzi nella gara amichevole di ieri tra Roma e Chapecoense. Il jolly giallorosso ne ha parlato con grande emozione al sito ufficiale del club: "Sono felice per il mio ritorno in campo. E' venuto tutto bene, ci siamo rimessi in carreggiata e non vogliamo uscirne più. Ogni giorno che passa mi sento sempre meglio e sono pronto a dare il mio contributo alla causa Roma. A livello atletico stiamo lavorando tutti i giorni per migliorare la mia condizione. E’ ovvio che non sono al 100%, altrimenti sarei Superman, ma sono in una buona condizione e posso aiutare la squadra. Poi deciderà il mister come e quando, perché nessuno meglio di lui e del preparatore atletico sanno quanti minuti posso avere nelle gambe".