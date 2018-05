Roma-Florenzi, nessuna trattativa per il rinnovo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Roma e Alessandro Florenzi rimangono distanti. La scadenza contrattuale è al 30 giugno del 2019 e il club giallorosso non ha ancora fatto partire una trattativa per il rinnovo del jolly di Di Francesco. Non si aspetterà - come spiega Sky Sport - la scadenza contrattuale: quindi o prolungamento oppure cessione, con Inter e Juventus molto interessate.