Roma, Florenzi non verrà riscattato: in Italia ci sono Fiorentina e Atalanta

In questi giorni che sta trascorrendo a Valencia con la moglie e le figlie Alessandro Florenzi riflette. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, il jolly italiano che da gennaio è in prestito secco al Valencia, dove ha giocato pochissimo, non sarà riscattato. Così visto che alla Roma c'è poco spazio per lui, dovrà cercare una nuova sistemazione. La Roma punta a fare una plusvalenza superiore ai 10 milioni, non pochi per un giocatore che avrà 30 anni nel 2021. In Italia piace all’Atalanta (dove non avrebbe il posto assicurato) e alla Fiorentina, che già lo aveva cercato a gennaio. L’ipotesi Cagliari non lo convince più di tanto, nelle scorse ore erano circolati i nomi di Torino e Milan, ma conferme non ce ne sono. Anche perché Florenzi guadagna intorno ai 3 milioni, non poco, e ha un contratto fino al 2023. La sua intenzione, però, è quella di restare in Italia, poco allettato da un’altra esperienza all’estero. A meno che Monchi non lo convinca ad andare a Siviglia.