Roma, Florenzi: "Occasione di riscatto dopo la gara contro la Sampdoria"

A Sky Sport, prima del match contro il Borussia M'Gladbach, parla il difensore della Roma, Alessandro Florenzi. Queste le sue parole: "Contro la Sampdoria non è stata la partita che volevamo fare. Ora possiamo dimostrare di non essere quelli visti domenica, ma contro il Borussia M'Gladbach non sarà facile, abbiamo assenze, ma daremo filo da torcere a loro".