Roma, Florenzi: "Onoreremo l'Europa League. C'è unione di intenti qui"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alessandro Florenzi, terzino della Roma, ha parlato a Sky Sport: "L'Europa League rappresenta una competizione importante. Non è la Champions ma vogliamo onorarla, già da domani. Di questa Roma mi convince l'unione di intenti che stiamo mettendo in campo, il fatto che giochiamo l'uno per l'altro. Il bene della Roma è al centro di tutto il nostro lavoro. Stiamo cercando di migliorare la fase difensiva, che non vuol dire solo subire meno gol, ma anche fare meglio il pressing che ci chiede il mister. Sappiamo fare una buona fase offensiva, ma senza una buona difesa non serve a nulla. Dobbiamo prendere degli accorgimenti, c’è tanto lavoro da fare in settimana".