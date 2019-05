Roma, Florenzi: "Questa è stata la peggiore delle ultime sei stagioni"

© foto di Federico Gaetano

Analizzando il momento della sua Roma in vista della gara contro la Juventus, Alessandro Florenzi ha avuto modo anche di commentare la stagione fin qui disputata dalla squadra giallorossa: "Con la Juve è una partita speciale, sappiamo quanto vale per questa città, ma vale tre punti, dobbiamo inseguirli in tutto e per tutto. Ci sono molti aspetti che portano la Juventus più avanti di noi, dobbiamo mettere un punto e ripartire. Questa è stata la peggiore delle ultime 6 stagioni, abbiamo perso punti con delle vittorie che avevamo in tasca. Per questo c'è un po' di rammarico", alcune delle parole riportate da Sky Sport.