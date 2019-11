© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ai microfoni di SportMediaset, Alessandro Florenzi commenta la propria prestazione di ieri sera in azzurro, evitando però ogni polemica rispetto alla sua Roma: "Non ho giocato per far cambiare idea al mister (Fonseca, ndr), ma per Alessandro. Penso solo a giocare, voglio dare il mio contributo alla Roma. Spero che nel breve periodo possa riuscire a mettere in difficoltà il mister, che ora sta facendo altre scelte che rispetto. Se devo fare il capitano devo dare l'esempio: come successo negli anni scorsi, metto la Roma davanti a me. Tutti dobbiamo stare in silenzio e lavorare, perché se lo fa il capitano tutti lo fanno di conseguenza".