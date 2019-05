Roma, Florenzi saluta De Rossi: "Non serve che parli, lo fa la sua aura"

RomaTv ha organizzato uno speciale per l'addio di Daniele De Rossi alla Roma e tra i vari interventi c'è stato anche quello di un altro romano, romanista e successore al ruolo di capitano Alessandro Florenzi: “Simbolo del tifoso in mezzo al campo. È un campione per quello che sa trasmettere, ti fa sentire a tuo agio dal primo giorno in cui lo incontro, poi è un grande giocatore. Per me lui era capitano anche quando c’era Totti. Non serve che parli, ha come un’aura che mostra come lui è. Roma-Barcellona? Il suo sguardo dopo il gol è stato penetrante, siamo riusciti a rimontare. La Roma per Daniele è come una mamma o un papà, dopo i figli arriva la Roma, è un amore viscerale che non finirà mai. Ha rispecchiato quello che avevo visto da tifoso”.