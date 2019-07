Roma, Florenzi sarà il capitano. A Pellegrini il ruolo di vice

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In casa Roma sarà una stagione importante dopo gli addii di Daniele De Rossi e Francesco Totti. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Alessandro Florenzi tra quarantotto ore comincerà la sua prima stagione da capitano giallorosso. Mercato permettendo, la fascia al braccio l’avrà lui. Nel ruolo di vice capitano sarà promosso Lorenzo Pellegrini per continuare la tradizione di capitani romani e romanisti.