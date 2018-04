Roma, Florenzi: "Schick deve restare tranquillo e continuare a lavorare"

Fonte: vocegiallorossa.it

Il terzino della Roma Alessandro Florenzi ha parlato ai microfoni di Roma TV dopo il pareggio con il Bologna: "Non abbiamo vinto, abbiamo creato molte occasioni contro una squadra che ha pensato solo a difendersi, se non la butti dentro possono capitare partite come questa. Schick? Non giudico le prestazioni degli altri, come non giudico mai la mia. Patrik deve restare tranquillo e lavorare, io posso dire in generale che tutti dovremmo dare qualcosa in più perché noi siamo quelli che quando si sbaglia un passaggio bisogna pensare all’altro, io ho fiducia in tutti i componenti della squadra. Barcellona? Speriamo di ripetere il risultato della partita in cui feci quel gran gol (1-1, ndr). Il Bologna ha giocato tutti dietro la palla, noi non siamo stati brillantissimi e dovevamo fare di più. Non è un punto totalmente da buttare, è un capitolo chiuso ormai e pensiamo alle prossime. Decisivo l’ingresso di Dzeko? Bisogna tutti dare qualcosa in più, con Edin avevamo un’altra soluzione davanti, con un giocatore che fa la differenza e va da sé che le occasioni possono aumentare”.