© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Non esiste un caso Florenzi". Così ha parlato Fonseca da Nyon. Sta di fatto che il capitano della Roma non ha giocato le ultime sei partite dei giallorossi. E così, scrive Tuttosport, Alessandro Florenzi finisce sul mercato. Sulle sue tracce, vi sarebbero in particolare Fiorentina, Inter, Juventus e Sampdoria. Con situazioni diverse: per quanto riguarda i bianconeri, Sarri lo stima ma ha in rosa Danilo, Cuadrado e De Sciglio come terzini destri. In nerazzurro, Conte preferirebbe Darmian. Ostacolo ingaggio per i viola e i blucerchiati, mentre all'estero Rudi Garcia lo ritroverebbe volentieri al Lione.